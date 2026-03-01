Азербайджан разрешил выезд около 500 россиян из Ирана через свою границу
На фоне эскалации вооружённого конфликта между Ираном, с одной стороны, и США с Израилем - с другой, Азербайджан предоставил разрешения на пересечение границы примерно 500 гражданам России, находящимся в Иране. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам источника, разрешения выдаются на основании официальных запросов российской стороны. Часть россиян - представители бизнеса, организаций и компаний, работающих в Иране, - уже успешно пересекли границу.
Посольство России в Тегеране в своём Telegram-канале уточнило, что российские граждане и соотечественники могут покинуть территорию Ирана через два сухопутных пункта пропуска: один - в направлении Азербайджана, другой - в направлении Армении.
Ситуация в Иране резко обострилась после того, как 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли масштабные удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. В результате этих атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран объявил 40-дневный траур по погибшему лидеру.
В ответ Иран нанёс ракетные удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МО ОАЭ: Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби
- Азербайджан разрешил выезд около 500 россиян из Ирана через свою границу
- Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ
- Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива
- Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
- МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
- СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
- МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья
- СМИ: Около 40 зданий повреждены в Тель-Авиве после ударов Ирана
- МО ОАЭ: Три человека погибли и 58 ранены из-за ударов Ирана