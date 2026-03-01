Азербайджан разрешил выезд около 500 россиян из Ирана через свою границу

По словам источника, разрешения выдаются на основании официальных запросов российской стороны. Часть россиян - представители бизнеса, организаций и компаний, работающих в Иране, - уже успешно пересекли границу.

Посольство России в Тегеране в своём Telegram-канале уточнило, что российские граждане и соотечественники могут покинуть территорию Ирана через два сухопутных пункта пропуска: один - в направлении Азербайджана, другой - в направлении Армении.

Ситуация в Иране резко обострилась после того, как 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли масштабные удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. В результате этих атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран объявил 40-дневный траур по погибшему лидеру.

В ответ Иран нанёс ракетные удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».