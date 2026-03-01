Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев, только что ставший двукратным чемпионом турнира ATP-500 в Дубае, пока не может покинуть Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает «Чемпионат».
Медведев объяснил, что ситуация необычная - воздушное пространство над ОАЭ закрыто на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и никто не знает, когда полёты возобновятся. Он отметил, что неясно, насколько это затянется, поэтому остаётся только ждать развития событий в ближайшие часы и дни.
Спортсмен добавил, что получает множество сообщений от друзей, знакомых и родственников, которые беспокоятся о его безопасности. При этом Медведев подчеркнул, что с ним всё в порядке и он чувствует себя нормально.
Авиасообщение в регионе было нарушено накануне из-за военных действий. Медведев как раз завершил выступление на турнире в Дубае, где в финале одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором, который снялся с матча по ходу игры из-за травмы. Медведев планировал вылететь в США для подготовки к турниру в Индиан-Уэллсе, но пока все рейсы отменены.
Ранее в АТОР заявили, что около 8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ
- Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива
- Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
- МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
- СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
- МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья
- СМИ: Около 40 зданий повреждены в Тель-Авиве после ударов Ирана
- МО ОАЭ: Три человека погибли и 58 ранены из-за ударов Ирана
- «Гость стоит денег»: В индустрии указали на «осознанность» свадеб в РФ
- СМИ: Нефтяной танкер MKD Vyom повреждён в результате удара у берегов Омана