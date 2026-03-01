Российский теннисист Медведев застрял в Дубае

Медведев объяснил, что ситуация необычная - воздушное пространство над ОАЭ закрыто на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и никто не знает, когда полёты возобновятся. Он отметил, что неясно, насколько это затянется, поэтому остаётся только ждать развития событий в ближайшие часы и дни.

Спортсмен добавил, что получает множество сообщений от друзей, знакомых и родственников, которые беспокоятся о его безопасности. При этом Медведев подчеркнул, что с ним всё в порядке и он чувствует себя нормально.

Авиасообщение в регионе было нарушено накануне из-за военных действий. Медведев как раз завершил выступление на турнире в Дубае, где в финале одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором, который снялся с матча по ходу игры из-за травмы. Медведев планировал вылететь в США для подготовки к турниру в Индиан-Уэллсе, но пока все рейсы отменены.

Ранее в АТОР заявили, что около 8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

