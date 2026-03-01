Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ
1 марта 202617:20
Российские средства ПВО за 3 часа уничтожили 84 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 14:00 до 17:00 мск 1 марта. Больше всего БПЛА самолетного типа - 34 - были сбиты над Черным морем. Еще 24 - над Крымом. Кроме того, 11 дронов были ликвидированы над Краснодарским краем, 7 - над Белгородской областью, 5 – над акваторией Азовского моря, два – над Курской области и один над Брянской.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 6 часов сбили 43 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- CENTCOM: Трое американских военных погибли в ходе операции против Ирана
- МО ОАЭ: Иран атаковал французскую военно-морскую базу в Абу-Даби
- Азербайджан разрешил выезд около 500 россиян из Ирана через свою границу
- Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ
- Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива
- Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
- МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
- СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
- МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья
- СМИ: Около 40 зданий повреждены в Тель-Авиве после ударов Ирана