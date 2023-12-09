«Инициатива на нашей стороне»: В России сейчас не видят поводов для переговоров с Украиной
Переговоры с Киевом на его условиях не устроят Москву. Тем более, сейчас ВСУ утратили способность к наступлению.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оказание финансовой и военной помощи Украине стало для ФРГ «большим вызовом», сообщает ТАСС.
Выступая на партийном съезде Социал-демократической партии (СДПГ), он указал, что несмотря на все сложности поддержка продолжится.
«Президент РФ Владимир Путин не должен рассчитывать, что весь мир и вся Европа сбавят усилия», - заключил Шольц.
Он добавил, что считает правильными антироссийские санкции, а также все решения о финансовой и военной помощи Киеву.
Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи. В него вошли легкие разведывательные беспилотники, снаряды и автомашины, сообщает сайт кабмина ФРГ.
Отдельно в правительстве Германии выделили разведывательную систему Luna NG, 70 автоматических гранатометов MGW, 8 грузовиков Zetros и 100 тысяч военных аптечек.
Как отмечается, в 2023 году расходы на Украину возросли до €5,4 млрд.
Запад говорит, что хотел бы скорее закончить конфликт вокруг Украины, однако отправляя деньги в топку войны, только продлевают ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, происходящее на поле боя говорит о невозможности поражения России. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал итоги саммита G7, на котором было высказано намерение продолжать поддержку Киева.
«Но сейчас они обрамлены потугами с финансированием», — отметил Песков, указав, что с этим есть проблемы. Прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи с обсуждением целесообразности дальнейшего «сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинской войны», — отметил Песков.
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Украина уже потерпела поражение. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Сын Трампа отметил, что поражение Украины уже состоялось, однако США продолжают держать ее на «аппаратах искусственного жизнеобеспечения».
Он призвал администрацию США отказаться от дальнейшего спонсирования Украины.
Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал, заявил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.
«Контратаки ВСУ идут регулярно и на авдеевском направлении, и на артемовском. Другой вопрос, что ресурсов на полноценные контратаки у украинской армии сегодня нет. Они не подняли лапки и сдаются, у них есть по-прежнему возможность вести оборонительные бои, но наступательный потенциал утерян. Инициатива на нашей стороне, мы сегодня имеем возможность создавать точки напряжения для противника сразу на нескольких направлениях: это и купянское, и артемовское, и, естественно, авдеевское», - сказал Коц.
США хотят подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной на приемлемых для Киева условиях в конце 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Он объяснил стратегию Вашингтона, который пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной, которая будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе, а также внутри самой страны.
По его словам, сейчас активно ведется работа по усилению этих мощностей, как раз к 2024 году ожидается, что стороны (Украина, Европа и США) окажутся «на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас».
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН напомнил, что Парижу и Берлину, воевавших за Эльзас и Лотарингию, для полной нормализации отношений потребовались десятки лет
«Я сомневаюсь, что модель Франции и Германии можно будет перевести на отношения России и Украины, так как есть масса исторических нюансов. Хотя это, конечно, хороший пример для примирения. Но за один час это не произойдет. Переговоры нужны, рано или поздно придется это сделать», - объяснил собеседник НСН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о другом варианте разрещения конфликта Между Украиной и Россией. Она считает, что попытки искусственно навязать сторонам «корейскую» модель урегулирования ситуации бессмысленны. Об этом она заявила в интервью агентству AFP.
«Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась», — отметила дипломат.
По словам официального представителя МИД, для урегулирование украинского кризиса необходимы иные решения и политическая воля сторон.
Ранее в субботу, 9 декабря, произошла стычка в парламенте Болгарии из-за решения отправить Украине списанные бронетранспортеры. Об этом сообщает издание Blitz. По данным Blitz, драке предшествовала словесная перепалка. Поведение участвовавших в потасовке депутатов рассмотрят на президентском совете.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил в СИЗО охранницу охранявшего гимназию в Брянске ЧОПа
- «Инициатива на нашей стороне»: В России сейчас не видят поводов для переговоров с Украиной
- Актриса Александра Ребенок призналась, что Богомолов требователен к актерам
- Кадыров назвал «абсолютно правильным» решение Путина участвовать в выборах
- «Яндекс Такси» вложит 4 млрд рублей в привлечение водителей в декабре
- Захарова назвала бессмысленной «корейскую» модель урегулирования на Украине
- Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах в 380 градусов
- Самым дорогим городом мира в 2023 году назван Сингапур
- «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ
- Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь в эвакуации граждан РФ из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru