«Инициатива на нашей стороне»: В России сейчас не видят поводов для переговоров с Украиной

Он объяснил стратегию Вашингтона, который пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной, которая будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе, а также внутри самой страны.

По его словам, сейчас активно ведется работа по усилению этих мощностей, как раз к 2024 году ожидается, что стороны (Украина, Европа и США) окажутся «на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас».



Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН напомнил, что Парижу и Берлину, воевавших за Эльзас и Лотарингию, для полной нормализации отношений потребовались десятки лет

«Я сомневаюсь, что модель Франции и Германии можно будет перевести на отношения России и Украины, так как есть масса исторических нюансов. Хотя это, конечно, хороший пример для примирения. Но за один час это не произойдет. Переговоры нужны, рано или поздно придется это сделать», - объяснил собеседник НСН.