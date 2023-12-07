«Стреляют Украине в колено!»: Байден грозит республиканцам столкновением с Россией
Киев представил новый список необходимых боеприпасов и техники, которые планирует получить от США. При этом сенат не одобрил выделение дополнительных средств Украине.
Американский лидер Джо Байден использовал уже все аргументы, чтобы убедить конгресс выделить Украине дополнительную помощь. Накануне он на полном серьезе заявил, что Россия якобы нападет на страны НАТО после победы на Украине.
Байден пожаловался, что республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом по вопросу выделения дополнительной помощи Украине в размере $61 миллиардов. Он призвал оппонентов к поиску межпартийного компромисса для решения вопроса до начала рождественских каникул.
«Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности», - заявил американский лидер, обвинив во всем республиканцев.
А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным прямое столкновение американских военных с российскими войсками в случае их победы в СВО.
Также он добавил, что при отсутствии дополнительной помощи Киеву риск поражения Украины в конфликте с Россией будет чрезвычайно высок.
Посол в американской столице Анатолий Антонов ожидаемо отреагировал на подобные «страшилки», хоть и не удивился провокационным заявлениям Вашингтона.
«Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации», - передает РИА Новости его слова.
По его словам, США «окончательно потеряли связь с реальностью», подливая масла в огонь украинского конфликта, а подобные рассуждения просто недопустимы для ядерной державы.
И все-таки законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США.
Как передаёт The Washington Post, 49 конгрессменов проголосовали за принятие законопроекта, 51 — против.
Белый дом ранее заявлял, что без одобрения документа деньги на поддержку Киева у Вашингтона закончатся уже через несколько недель.
Напомним, что ранее демократы собрали «секретный брифинг» в надежде убедить оппонентов в своей правоте, но план, кажется, провалился.
Сенаторы-республиканцы просто покинули брифинг, так как не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни. Американский президент Джо Байден назвал ситуацию с несогласованием помощи Украине «сумасшествием».
«Провал в вопросе поддержки Украины - это сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», - цитирует его пресс-пул Белого дома.
На секретном брифинге должен был выступить с уже привычной речью украинский лидер Владимир Зеленский, но он отменил свое участие в последний момент, понимая, что просить что-то в такой «раздражительной» обстановке бесполезно.
При этом 6 декабря глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $175 миллионов (средства были заложены в бюджет ранее). В новый транш вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии и средств противовоздушной обороны. Также Вашингтон предоставил Киеву противорадарные ракеты Harm.
Несмотря на внутренние перепалки в США, Киев не намерен сбавлять свои аппетиты по запросам, хоть и осознает, что ситуация с выделением помощи сегодня не такая радужная.
Так министерство обороны Украины накануне попросило США предоставить перечень новых вооружений: системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, передает агентство Reuters, ссылаясь на документы.
О результатах договоренностей по данным пунктам агентство никакой информации не приводит. Вероятно, этот вопрос сегодня активно обсуждается сторонами.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали также, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично попросил для страны у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов.
Отмечается, что такие суммы Залужный озвучил коллеге во время его визита в Киев в ноябре, на что Остин, по данным СМИ, ответил, что «во всем мире не собрать столько снарядов».
«Отмененный» на Украине экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее описал ситуацию для Украины как критическую.
«Без американских поставок есть угроза обрушения фронта. Тяжесть подобного сценария трудно себе представить. Американские поставки зависят сегодня от позиции Республиканской партии», - написал он.
Еще в феврале член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отмечал, что республиканцы уже инициируют проверки и хотят следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.
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