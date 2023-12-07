«Стреляют Украине в колено!»: Байден грозит республиканцам столкновением с Россией

Американский лидер Джо Байден использовал уже все аргументы, чтобы убедить конгресс выделить Украине дополнительную помощь. Накануне он на полном серьезе заявил, что Россия якобы нападет на страны НАТО после победы на Украине.

Байден пожаловался, что республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом по вопросу выделения дополнительной помощи Украине в размере $61 миллиардов. Он призвал оппонентов к поиску межпартийного компромисса для решения вопроса до начала рождественских каникул.

«Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности», - заявил американский лидер, обвинив во всем республиканцев.

А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным прямое столкновение американских военных с российскими войсками в случае их победы в СВО.