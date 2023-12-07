Кэмерон призвал западные страны сосредоточиться на помощи Украине. По его словам, если президент России Владимир Путин не остановится на Украине, то «вернется за добавкой».

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что утверждение Конгрессом США дополнительной военной помощи Украины даст стимул Европе последовать примеру Вашингтона.

Президент США Джо Байден считает, что Россия может вторгнуться в европейскую страну после победы на Украине. Он допустил прямое столкновение американских войск с Вооруженными силами РФ, отмечает «Радиоточка НСН».

