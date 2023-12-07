Как отметил ведущий в своей программе в соцсети X, Вашингтон заявлял, что его поддержка якобы позволит Киеву «победить Россию» и предотвратит «вторжение в остальные страны Европы».

«Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», — указал Карлсон.

По словам журналиста, американская администрация никогда не признает, что поддержка Киева обернулась трагедией.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о высоком риске поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи Соединенных Штатов, пишет RT.

Между тем экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что США пытаются отделаться от проигравшей Украины и постепенно бросают партнеров как «дурную привычку», отмечает «Свободная пресса».

