Белый дом отказался давать Украине гарантии дальнейшей помощи

США не могут дать Украине гарантии относительно продолжения поставок оружия, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

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Он напомнил, что Конгресс США до сих пор не согласовал дополнительные ассигнования на помощь Украине. Администрация Джо Байдена просила парламентариев одобрить выделение более $60 миллиардов для Киева.

«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на Капитолийском холме», - констатировал Кирби.

Конгресс отказывается утверждать запрос администрации президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, увязывая вопрос с радикальной реформой погранично-миграционной системы.

Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $175 миллионов. В транш вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и средств противовоздушной обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

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