Белый дом отказался давать Украине гарантии дальнейшей помощи
США не могут дать Украине гарантии относительно продолжения поставок оружия, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
Он напомнил, что Конгресс США до сих пор не согласовал дополнительные ассигнования на помощь Украине. Администрация Джо Байдена просила парламентариев одобрить выделение более $60 миллиардов для Киева.
«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на Капитолийском холме», - констатировал Кирби.
Конгресс отказывается утверждать запрос администрации президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, увязывая вопрос с радикальной реформой погранично-миграционной системы.
Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $175 миллионов. В транш вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и средств противовоздушной обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru