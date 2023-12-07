Белый дом объявил о новых мерах по поддержке ВПК Украины
Американские власти принимают новые меры по поддержке украинского военно-промышленного комплекса, заявил Белый дом.
Из опубликованного документа следует, что администрация США сформировала межведомственную группу, в которую вошли представители Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства торговли. Она займется поддержкой промышленность, украинских и других партнеров.
Власти во взаимодействии с Конгрессом США «планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины, чтобы поддержать и ускорить переход к оперативно совместимым ВС, борьбу с коррупцией и привлечение иностранных инвестиций в важнейшие отрасли».
Ранее стало известно, что проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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