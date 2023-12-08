Журналист Карлсон: Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине

Бывший телеведущий, американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям.

Руководитель Пентагона заявил, что отправит «дядей, двоюродных братьев и сыновей» законодателей «сражаться с Россией».

Белый дом отказался давать Украине гарантии дальнейшей помощи

Публикацией журналиста заинтересовался американский миллиардер Илон Маск, который задался вопросом, действительно ли Остин сказал такое. «Это подтверждено», — ответил ему журналист.

Ранее стало известно, что у американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:Илон МаскУкраинаКонгресс СШАПентагонСША

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