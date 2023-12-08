Журналист Карлсон: Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине

Бывший телеведущий, американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям.

Руководитель Пентагона заявил, что отправит «дядей, двоюродных братьев и сыновей» законодателей «сражаться с Россией».