Журналист Карлсон: Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине
Бывший телеведущий, американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям.
Руководитель Пентагона заявил, что отправит «дядей, двоюродных братьев и сыновей» законодателей «сражаться с Россией».
Публикацией журналиста заинтересовался американский миллиардер Илон Маск, который задался вопросом, действительно ли Остин сказал такое. «Это подтверждено», — ответил ему журналист.
Ранее стало известно, что у американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru