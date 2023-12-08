Блинкен: Большая часть военной помощи Украине потрачена в США

Из всего объема военной помощи Соединенных Штатах Украине 90 процентов потратили в Америке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США.

Белый дом отказался давать Украине гарантии дальнейшей помощи

По его словам, средства пошли на производство оружия для Киева, что также обеспечило рост американской экономики. Это позволило создать больше рабочих мест, «больше роста для нашей собственной экономики», отметил глава американской дипломатии. Он высказался за продолжение предоставления военной поддержки Украины.

Ранее стало известно, что у американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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