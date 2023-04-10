«Хочется – пожалуйста!»: Швеция в шаге от вступления в НАТО, Россия готовит ответ

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», - сказал Демин.

Так, 4 апреля Финляндия передала госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Таким образом, после вступления Финляндии в альянс общая граница России с НАТО увеличилась на 1,3 тысячи километров.

Россия уверенно заявляет об ответных мерах на действия Финляндии. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что на членство страны-соседа в НАТО Россия ответит укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Он указывал, что это связно с угрозой размещения на территории Финляндии вооружений других стран-членов НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО – это посягательство на российские интересы.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. И именно так мы это воспринимаем. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и стратегическом плане», — приводит РБК слова Пескова.