«Хочется – пожалуйста!»: Швеция в шаге от вступления в НАТО, Россия готовит ответ
Россия отрабатывает защиту северо-западных границ из-за вступления Финляндии в НАТО. На этом фоне эксперты уверяют, что вступление Швеции в альянс будет более опасно, так как ее ракеты могут мгновенно уничтожить Балтийский и Северный флот РФ.
Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», - сказал Демин.
Так, 4 апреля Финляндия передала госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Таким образом, после вступления Финляндии в альянс общая граница России с НАТО увеличилась на 1,3 тысячи километров.
Россия уверенно заявляет об ответных мерах на действия Финляндии. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что на членство страны-соседа в НАТО Россия ответит укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Он указывал, что это связно с угрозой размещения на территории Финляндии вооружений других стран-членов НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО – это посягательство на российские интересы.
«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. И именно так мы это воспринимаем. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и стратегическом плане», — приводит РБК слова Пескова.
При этом еще 30 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что если в Финляндии и Швеции будет размещена военная инфраструктура НАТО, то РФ будет вынуждена отвечать зеркально.
«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется - пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять - раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам», - говорил глава государства.
А зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН отмечал, что расширение НАТО неприемлемо для России. Он указывал, что Финляндия таким решением испортила себе жизнь на многие годы вперед.
«Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам», - говорил Климов.
Между тем к скорому вступлению в НАТО готовится и Швеция. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к альянсу. Он отмечал, что для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО «не должно быть препятствий». Со своей стороны, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что Стокгольм надеется стать членом альянса на следующем саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.
«Это вопрос первостепенной важности для Швеции. Ни у турецкого парламента, ни у венгерского парламента нет причин для каких-либо дальнейших задержек», — приводит Reuters его слова.
На этом фоне эксперты предупреждают, что именно шведские ракеты будут огромной проблемой для России. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН отмечал, что вступление Швеции в НАТО крайне опасно, так как ее ракеты могут за считанные минуты уничтожить Балтийский и Северный флот.
«Предельно опасно вступление Швеции в НАТО. Шведские крылатые ракеты RBS-15 с пассивной боеголовкой, хоть и низкоскоростные, но противник их не видит до последнего момента, пока они не включат радар. По мнению наших специалистов по стратегическим ядерным силам, в случае военного конфликта с НАТО нужно немедленно наносить удары по местам базирования этих ракет, иначе они за считанные минуты уничтожат наш Балтийский и Северный флот», - подчеркнул военный эксперт.
Так, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Изначально они собирались присоединиться к блоку одновременно, однако заявку Стокгольма не одобрили Турция и Венгрия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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