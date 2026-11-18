При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга снизилась с 84% до 59% — мероприятия начали проводить в Екатеринбурге, Омске и Нижнем Новгороде. Около 80% продаж приходится на праздничные концерты. Среди лидеров сезона — программы «Уральских пельменей», «Новогодний фестиваль юмора», концерты группы «Кино», Татьяны Булановой и Елены Ваенги.

Новогодний сезон перестаёт быть только детским: продажи билетов на детские мероприятия в 2026 году снизились на 1% (до 8,5 млн штук), хотя в деньгах сегмент вырос на 12% (до 9,1 млрд руб.) — но только за счёт повышения средней цены билета.

У 60% организаторов новогодний спрос выше прошлогоднего, при этом корпоративных заказов стало меньше у 80%. Компании экономят, а потребность в празднике осталась. Эксперты связывают рост не столько с увеличением расходов на развлечения, сколько с изменением формата: вместо ресторанов и корпоративов люди выбирают тематические вечеринки, концерты и иммерсивные шоу, а в регионах появляются новые площадки и локальные организаторы.

В этом году за три миллиона рублей можно организовать только «бомж-пати», так как цены на все, включая гонорары звезд, выросли, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.

