В РФ спрос на новогодние мероприятия для взрослых вырос на 50%
К середине октября продажи билетов на новогодние мероприятия для взрослых в России (дискотеки, фестивали, концерты, шоу) выросли на 50% в годовом выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Qtickets.
При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга снизилась с 84% до 59% — мероприятия начали проводить в Екатеринбурге, Омске и Нижнем Новгороде. Около 80% продаж приходится на праздничные концерты. Среди лидеров сезона — программы «Уральских пельменей», «Новогодний фестиваль юмора», концерты группы «Кино», Татьяны Булановой и Елены Ваенги.
Новогодний сезон перестаёт быть только детским: продажи билетов на детские мероприятия в 2026 году снизились на 1% (до 8,5 млн штук), хотя в деньгах сегмент вырос на 12% (до 9,1 млрд руб.) — но только за счёт повышения средней цены билета.
У 60% организаторов новогодний спрос выше прошлогоднего, при этом корпоративных заказов стало меньше у 80%. Компании экономят, а потребность в празднике осталась. Эксперты связывают рост не столько с увеличением расходов на развлечения, сколько с изменением формата: вместо ресторанов и корпоративов люди выбирают тематические вечеринки, концерты и иммерсивные шоу, а в регионах появляются новые площадки и локальные организаторы.
В этом году за три миллиона рублей можно организовать только «бомж-пати», так как цены на все, включая гонорары звезд, выросли, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.
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