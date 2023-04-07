В Госдепе назвали сроки вступления Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews высказался о вступлении Швеции в НАТО.

В НАТО заявили, что Швеция выполнила все условия для вступления в альянс

Глава Госдепа уточнил, что в Белом доме рассчитывают на вступление Швеции в Североатлантический альянс к 11-12 июля. В эти дни в Вильнюсе пройдет саммит членов блока.

Швеция сделала недостаточно для членства в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Стокгольму необходимо предпринять ряд дополнительных шагов.

Финляндия 4 апреля стала членом НАТО. Флаг страны подняли у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе.

После вступления Финляндии в альянс сухопутная граница России с блоком выросла более чем на 1200 километров, пишет «Радиоточка НСН».

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