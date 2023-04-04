Байден заявил об усилении НАТО после вступления Финляндии

Президент США Джозеф Байден заявил, что НАТО стало сильнее с вступлением в военный блок Финляндии, сообщает РИА Новости.

«Это сделает альянс сильнее, чем когда-либо», - заявил Байден.

4 апреля Финляндия вступила в НАТО. Таким образом сухопутная граница с альянсом выросла более чем на 1200 километров. Флаг НАТО уже поднят над Генштабом Сил обороны Финляндии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса, сообщает «Радиоточка НСН».

