Bloomberg: НАТО пока не планирует формировать боевые группы в Финляндии
Командование Североатлантического альянса пока не собирается создавать боевые группы на территории Финляндии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Руководство НАТО еще не определилось со сроками формирования подразделений, отметили источники. По данным агентства, Хельсинки не отправлял запрос на подобные действия.
Финляндия 4 апреля официально стала членом блока. Флаг страны подняли у штаб-квартиры альянса в Брюсселе.
После вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 километров, передает «Радиоточка НСН».
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