Bloomberg: НАТО пока не планирует формировать боевые группы в Финляндии

Командование Североатлантического альянса пока не собирается создавать боевые группы на территории Финляндии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Руководство НАТО еще не определилось со сроками формирования подразделений, отметили источники. По данным агентства, Хельсинки не отправлял запрос на подобные действия.

Финляндия 4 апреля официально стала членом блока. Флаг страны подняли у штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

После вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 километров, передает «Радиоточка НСН».

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