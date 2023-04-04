Bloomberg: НАТО пока не планирует формировать боевые группы в Финляндии

Руководство НАТО еще не определилось со сроками формирования подразделений, отметили источники. По данным агентства, Хельсинки не отправлял запрос на подобные действия.

Финляндия 4 апреля официально стала членом блока. Флаг страны подняли у штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

После вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 километров, передает «Радиоточка НСН».

