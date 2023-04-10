Силы ПВО отрабатывают защиту границы России из-за вступления Финляндии в НАТО
Силы противовоздушной обороны России отрабатывают вопросы по защите границы страны на северо-западе в связи с вступлением Финляндии в НАТО. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
Как отметил командующий, Финляндия уже стала членом Североатлантического альянса, также к вступлению в блок готовится Швеция, пишет РИА ФАН.
«В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе ... в соответствии с возросшим уровнем угроз», — цитирует Демина РИА Новости.
На минувшей неделе Финляндия официально стала государством-членом НАТО. Заявку Швеции на вступление в альянс до сих пор не одобрили Венгрия и Турция, отмечает РЕН ТВ.
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