Силы ПВО отрабатывают защиту границы России из-за вступления Финляндии в НАТО

Как отметил командующий, Финляндия уже стала членом Североатлантического альянса, также к вступлению в блок готовится Швеция, пишет РИА ФАН.

«В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе ... в соответствии с возросшим уровнем угроз», — цитирует Демина РИА Новости.

На минувшей неделе Финляндия официально стала государством-членом НАТО. Заявку Швеции на вступление в альянс до сих пор не одобрили Венгрия и Турция, отмечает РЕН ТВ.

