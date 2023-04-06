«Мы стали заложниками»: в Финляндии назвали вступление в НАТО ошибкой

Эксперт отметил, что власти страны не посоветовались с гражданами по поводу членства в организации. Правительство подняло цены на электроэнергию и лишило людей возможности размышлять о политике, сказал аналитик.

«Мы стали заложниками нашего правительства», - констатировал Бекман.

Он обратил внимание на засилье антироссийской пропаганды в финских СМИ. Альтернативной точки зрения в стране нет, посетовал эксперт.

Политолог назвал вступление в альянс геополитической ошибкой.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля. Флаг страны подняли у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе.

Сухопутная граница России и НАТО после вступления Финляндии в альянс выросла более чем на 1200 километров, сообщает «Радиоточка НСН».

