«Мы стали заложниками»: в Финляндии назвали вступление в НАТО ошибкой
Правительство Финляндии не оставило гражданам выбора в вопросе вступления в Североатлантический альянс, заявил в эфире «Соловьев.Live» политолог Йохан Бекман.
Эксперт отметил, что власти страны не посоветовались с гражданами по поводу членства в организации. Правительство подняло цены на электроэнергию и лишило людей возможности размышлять о политике, сказал аналитик.
«Мы стали заложниками нашего правительства», - констатировал Бекман.
Он обратил внимание на засилье антироссийской пропаганды в финских СМИ. Альтернативной точки зрения в стране нет, посетовал эксперт.
Политолог назвал вступление в альянс геополитической ошибкой.
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля. Флаг страны подняли у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе.
Сухопутная граница России и НАТО после вступления Финляндии в альянс выросла более чем на 1200 километров, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- «Мы стали заложниками»: в Финляндии назвали вступление в НАТО ошибкой
- СМИ: украинские войска начали покидать Артемовск
- Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах
- Пенсионный фонд завершил 2022 год с рекордным профицитом
- Figaro: Макрон попытается убедить Китай выступить против России
- СМИ: задержанный под Брянском украинский пилот много лет помогал ВСУ
- «Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании
- СМИ: в Ингушетии идет бой в зоне проведения КТО
- Кабмин рассмотрит сделки по продаже активов Hyundai и Volkswagen в РФ
- Росстат зафиксировал всплеск заболеваемости ВИЧ и гепатитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru