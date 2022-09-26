Херсон отстает: В ЛНР, ДНР и Запорожье референдумы признаны состоявшимся

Продолжались обстрелы и других населенных пунктов, а также районов Донецка. Всего за минувшие сутки ранения получили пять мирных граждан.

В украинских СМИ и телеграм-каналах распространяется фейк о том, что документы о вхождении ДНР в состав России подписаны еще в начале сентября, а сам референдум проводится для галочки.

«Они (киевские власти, - прим. НСН) прекрасно видят, как голосуют люди, как проходит референдум, они понимают, что уже ничего не могут сделать, потому распространяют эту наглую ложь. Они бьются в истерике, они пытаются нас запугать, но у них ничего не получится, волю наших граждан не остановить», - опроверг слухи Владимир Высоцкий.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наблюдатели не фиксируют нарушения при проведении плебисцита.

«По той информации, которая у меня есть, ими не зафиксировано никаких нарушений, всё абсолютно легитимно, и, это, конечно же, для нас понятно, но сейчас это становится понятно и для тех наблюдателей, которые присутствуют и всё фиксируют. Порой они даже сами удивлены, насколько здесь всё демократично происходит» - сказал Пушилин.