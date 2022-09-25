Голландская журналистка-наблюдатель в ЛНР боится возвращаться домой

Журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Енде, прибывшая в ЛНР для наблюдения за референдумом о присоединении к России, опасается уголовного преследования в своей стране.

«Мне сказали, что дома меня ждет уголовное преследование и судебный процесс. Возможно, меня ждет более трех лет тюрьмы», - приводит высказывания ван ден Енде «Газета.ру».