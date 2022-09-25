Голландская журналистка-наблюдатель в ЛНР боится возвращаться домой
Журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Енде, прибывшая в ЛНР для наблюдения за референдумом о присоединении к России, опасается уголовного преследования в своей стране.
«Мне сказали, что дома меня ждет уголовное преследование и судебный процесс. Возможно, меня ждет более трех лет тюрьмы», - приводит высказывания ван ден Енде «Газета.ру».
По словам девушки, теперь она не может вернуться домой из-за своей позиции по Донбассу.
Как уточняет ТАСС, журналистка прибыла в Россию с дочкой в начале спецоперации, потом она посетила Донбасс и Херсонскую область, и узнала, что попала в списки «Миротворца».
На референдуме в ЛНР присутствуют международные наблюдатели. В их числе, в частности, граждане Германии, Словакии и Камеруна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Россиянам без повесток разъяснили правила выезда за рубеж
- «Бегать не собираюсь»: Боец ММА Минеев получил повестку в военкомат
- Кличко указал на ошибки Киева в ходе спецоперации
- Голландская журналистка-наблюдатель в ЛНР боится возвращаться домой
- Аксенов сообщил о завершении мобилизации в Крыму
- В Минобороны РФ отчитались об уничтожении ста наемников у Запорожья
- В Бурятии начали выдавать мобилизованным буддистские обереги
- В России за сутки госпитализированы с COVID-19 менее 2 тысяч человек
- Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе
- «Наши все целы»: Журналисты RT попали под ракетный удар по гостинице в Херсоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru