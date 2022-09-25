Голландская журналистка-наблюдатель в ЛНР боится возвращаться домой

Журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Енде, прибывшая в ЛНР для наблюдения за референдумом о присоединении к России, опасается уголовного преследования в своей стране.

«Мне сказали, что дома меня ждет уголовное преследование и судебный процесс. Возможно, меня ждет более трех лет тюрьмы», - приводит высказывания ван ден Енде «Газета.ру».

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По словам девушки, теперь она не может вернуться домой из-за своей позиции по Донбассу.

Как уточняет ТАСС, журналистка прибыла в Россию с дочкой в начале спецоперации, потом она посетила Донбасс и Херсонскую область, и узнала, что попала в списки «Миротворца».

На референдуме в ЛНР присутствуют международные наблюдатели. В их числе, в частности, граждане Германии, Словакии и Камеруна.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:НаблюдателиНидерландыЛНР
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