Зеленский: После референдумов станет невозможным вести переговоры с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях станут невозможными переговоры с Москвой, сообщает «РЕН ТВ».

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«Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», — сказал глава государства в эфире телеканала CBS.

Также Зеленский вновь попросил еще больше помощи в виде оружия дальнего действия.

Напомним, центральные избирательные комиссии ЛНР и ДНР заявили о явке избирателей в 76,09 процента и 77,12 процента соответственно по итогам трех дней голосования. Таким образом, референдумы признаны состоявшимися, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:РеферендумУкраинаВладимир Зеленский
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