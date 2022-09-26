Зеленский: После референдумов станет невозможным вести переговоры с РФ
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях станут невозможными переговоры с Москвой, сообщает «РЕН ТВ».
«Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», — сказал глава государства в эфире телеканала CBS.
Также Зеленский вновь попросил еще больше помощи в виде оружия дальнего действия.
Напомним, центральные избирательные комиссии ЛНР и ДНР заявили о явке избирателей в 76,09 процента и 77,12 процента соответственно по итогам трех дней голосования. Таким образом, референдумы признаны состоявшимися, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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