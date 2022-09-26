Центризбиркомы: референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися
Центральные избирательные комиссии ЛНР и ДНР заявили о явке избирателей в 76,09 процента и 77,12 процента соответственно по итогам трех дней голосования, сообщает «РЕН ТВ».
Таким образом, референдумы признаны состоявшимися. По нормам международного права, референдум можно признать состоявшимся, если на нем проголосовали более 50%.
Страны Запада устроили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, однако жители этих территорий лишь реагируют на словах президента Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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