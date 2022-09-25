«Он чудом выжил!»: Ракетный удар по Херсону пришелся по гостинице с журналистами
В результате атаки РСЗО HIMARS погиб политик Журавко, а военкоров Russia Today завалило бетонными плитами.
Третий день референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начался с тревожных новостей о ночных обстрелах и жертвах.
В результате ракетного удара по гостинице с журналистами в центре Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Там же находилась съемочная группа телеканала RT.
Кроме того, в воскресенье звучат взрывы в Донецке и Мелитополе, о ракетных обстрелах сообщают из ЛНР.
УДАР ПО ЖУРНАЛИСТАМ.
По данным военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, около 5:30 утра был нанесен ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas. Обстрел велся из американских РСЗО HIMARS.
Отмечается, что расположенная в центре Херсона гостиница не использовалась в военных целях, там жили журналисты и персонал. Поэтому власти расценивают эту атаку, как теракт. По их данным, удар был нанесен по наводке разведслужб НАТО.
Жертвой обстрела стал депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет. Он находился в гостинице, ударили прямо по ней», - сказал ТАСС замглавы (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По данным РИА Новости, в результате ракетного удара погибли два человека. Однако имя второго погибшего пока не уточняется.
Кроме того, в гостинице находилась съемочная группа российского телеканала Russia Today во главе с военкором Мурадом Газдиевым.
«Как вы видите, от номера осталось немного, я спал вот на этом месте. Наши — все целы. Оператора Михаила придавило бетонными плитами, но он чудом выжил и даже почти не пострадал. Кроме того, взрыв повредил и стоящие рядом с гостиницей машины, включая внедорожник наших военкоров. Хоть и покореженный, но авто все еще на ходу», - написал Гадзиев в Telegram, прикрепив к посту фото и видео с места событий.
По его словам, после взрыва сотрудники RT помогали доставать людей из под завалов.
«Помните, Украина говорила, что каждый удар согласовывается с Вашингтоном. Это значит, что США согласовали удар по Журавко и по гостинице, где жили мирные жители и журналисты», - добавил военкор.
ОТ ДОНЕЦКА ДО МАРИУПОЛЯ. «И СНОВА HIMARS»
Неспокойно в воскресенье и в Запорожской области
Около 10 утра член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.
«В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», - написал Рогов в Telegram.
Власти Энергодара сообщили о ночном обстреле моста на въезде в город.
«ВСУ минувшей ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки. Удар пришелся на боковую часть моста. К счастью, никто не пострадал, и проезд по дороге открыт", - говорится в сообщении администрации.
Кроме того, из-за ночных обстрелов Энергодара и его окрестностей было принято решение об эвакуации в новое помещение одного из избирательных участков в Ивановке.
Со своей стороны, власти ЛНР сообщили, что в третьем часу ночи украинские военных выпустили из все тех же РСЗО HIMARS шесть ракет по Рубежному. Ближе к шести утра шесть ракет HIMARS прилетели уже в Алчевск.
Около полудня воскресенья корреспондент РИА Новости сообщил о взрывах в Донецке.
«Звуки взрывов артиллерийских снарядов и ответных залпов контрбатарейной борьбы все утро слышны в центре Донецка. Какие цели поражены, пока неизвестно», - отмечалось в сообщении агентства.
По его данным, сейчас на улицах Донецка мало людей. В основном они голосуют дома.
Референдум о вхождении этих регионов в состав России продлится до 27 сентября включительно.
По данным СМИ, президент России Владимир Путин 30 сентября может выступить с посланием к Федеральному собранию.
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