«Он чудом выжил!»: Ракетный удар по Херсону пришелся по гостинице с журналистами

Третий день референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начался с тревожных новостей о ночных обстрелах и жертвах.

В результате ракетного удара по гостинице с журналистами в центре Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Там же находилась съемочная группа телеканала RT.

Кроме того, в воскресенье звучат взрывы в Донецке и Мелитополе, о ракетных обстрелах сообщают из ЛНР.