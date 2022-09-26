Блинкен: Республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области не признают частью России

Международное сообщество не признает итоги референдумов о присоединении к России в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

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По словам главы Госдепа, эти территории «никогда не будут признаны» российскими. Госсекретарь считает, что украинская сторона имеет право «вернуть» себе эти земли, пишет РИА ФАН.

Блинкен добавил, что Вашингтон делает все возможное для помощи Украине и пытается сплотить другие страны для оказания давления на Россию.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в Донбассе, Запорожье и Херсонщине 23 сентября. Голосование завершится 27 сентября. Во всех регионах зафиксировали высокую явку на референдуме, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Государственный департамент СШАРегионыДонбассРеферендум
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