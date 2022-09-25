Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает результаты референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», - цитирует Селаковича ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны-члены ООН используют двойные стандарты в отношении Украины и Сербии, территориальная целостность которой была нарушена.

