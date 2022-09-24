Энергодар подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Энергодар подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных, сообщает РИА Новости.
«Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности еще не было. Режим Зеленского сорвался с цепи», - заявил Рогов.
Рогов считает, что таким образом киевский режим хочет сорвать референдум о вхождении в состав России Запорожской области, а также «как можно больше пролить крови граждан».
Референдумы по вопросу вхождения Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей начались 23 сентября. Завершится плебисцит 27 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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