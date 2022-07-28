«Hasta la vista, baby»: Украина лишается «лучшего друга» и «героя» в лице Джонсона

Уход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку обескуражил его союзников в Киеве – Украина лишилась «своего лучшего друга», сообщает Politico. По данным издания, украинские власти опасаются, что Великобритания не сохранит такие «тесные узы дружбы с Украиной».



Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Джонсона никто не сможет заменить, потому что между Владимиром Зеленским и уходящим премьером Британии есть особая «химия», передает РИА Новости.

При этом один из давних политических союзников Джонсона рассказал Politico, что многих в старой Европе радует отставка эксцентричного политика, а его уход создает «реальные риски» для Украины.