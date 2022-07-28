«Hasta la vista, baby»: Украина лишается «лучшего друга» и «героя» в лице Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании может принести проблемы Украине, лишив ее существенной поддержки. В России, в свою очередь, оценивают последствия возможного назначения Джонсона новым генсеком НАТО.
Уход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку обескуражил его союзников в Киеве – Украина лишилась «своего лучшего друга», сообщает Politico. По данным издания, украинские власти опасаются, что Великобритания не сохранит такие «тесные узы дружбы с Украиной».
Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Джонсона никто не сможет заменить, потому что между Владимиром Зеленским и уходящим премьером Британии есть особая «химия», передает РИА Новости.
При этом один из давних политических союзников Джонсона рассказал Politico, что многих в старой Европе радует отставка эксцентричного политика, а его уход создает «реальные риски» для Украины.
Эксперты активно обсуждают дальнейшую судьбу политика. Накануне стало известно, что Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, об этом пишет The Telegraph. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост в сентябре следующего года.
«Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится», — отмечает The Telegraph.
По данным издания, Джонсона давно рассматривают на роль главы альянса, одна из причин этого — недоверие США к европейским деятелям, которые начинают выступать с предложениями о создании новой армии Евросоюза.
Стоит отметить, что не все поддерживают кандидатуру британского политика. По словам экс-главы британской армии лорда Ричарда Данната, занять пост генсека НАТО Джонсону может помешать его характер: «отсутствие честности, отсутствие доверия».
«Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — позор нации», — заявил Даннат.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что именно Джонсон станет следующим генсеком НАТО, но отметил, что в таком случае не стоит ожидать погружения Альянса в огонь и кровь.
«С одной стороны, я бы сейчас не пугался, а с другой – не возлагал бы никаких надежд на то, что какая-то персоналия лично что-то радикально изменит в их политике. Генсек НАТО – это не человек, который может объявить войну или принять какие-то решения в обход национальных структур. НАТО - это в любом случае союз государств и их национальных армий Джонсон на посту генсека НАТО, если он им станет, в чем я не уверен, не ухудшит ситуацию. При этом он может создать сложности Альянсу в силу своего взбалмошного характера. Примирения не будет, но хуже не будет точно. Там нет людей, с кем имеет смысл договариваться о разрядке напряженности, но с другой стороны, там нет маньяков, которые хотят погрузить себя в огонь и кровь», - сказал Норин.
По словам Норина, даже новое назначение Джонсона не сможет ухудшить отношения НАТО с Россией – альянс и без того не скрывает своего враждебного настроя.
При этом Борис Джонсон активнее других политиков выступает в поддержку Украины, где его даже ласково называют Джонсонюком. После объявления об отставке премьер-министр Великобритании провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подтвердил «неизменную поддержку Украины со стороны Соединённого Королевства», пока это будет необходимо.
По словам Джонсона, он намерен продолжить работу с партнерами по «разблокированию» поставок украинского зерна. Зеленский, в свою очередь, назвал Джонсона «героем» и выразил ему благодарность за его решительные действия.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Джонсон собирается призвать Францию и Германию к усилению поддержки Украины, так как опасается, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить заключить «паршивое» мирное соглашение с Россией.
26 июля на сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины. А в начале июня Джонсона посвятили в украинские казаки. Такое решение, как пишет The Telegraph, приняла казацкая община в Чернигове. Помимо самого статуса, Джонсону также сменили фамилию и теперь, в рядах казаков, его будут звать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».
Многие британцы сочли это событие комичным, а некоторые призвали украинцев забрать себе британского премьера, раз они его так любят.
Ранее Борис Джонсон попрощался с депутатами Палаты общин. В своём заключительном слове политик заявил, что его миссия «по большей части выполнена». Также он поблагодарил своих соратников и оппонентов, а в финале произнёс фразу из фильма «Терминатор 2».
«Хотел бы поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, моих друзей и коллег, моего уважаемого оппонента, всех присутствующих и... Hasta la vista, baby», - сказал Джонсон.
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