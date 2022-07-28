СМИ: Киев лишился «лучшего друга» из-за отставки Джонсона
Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Politico.
Уход политика в отставку обескуражил его союзников в Киеве. По данным издания, в результате этого украинские власти опасаются, что Великобритания не сохранит «тесные узы дружбы с Украиной».
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Джонсона никто не сможет заменить, так как между руководителями двух стран была «химия». Один из давних политических союзников Джонсона сообщил изданию, что уход британского премьера создает «реальные риски» для Киева, чему многие в старой Европе очень радуются.
Напомним, уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с депутатами Палаты общин. В своём заключительном слове политик заявил, что его миссия «по большей части выполнена».
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