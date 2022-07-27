«Войну объявить не сможет»: Джонсон не сделает НАТО более «кровавым»
Джонсон может создать проблемы НАТО из-за своего взбалмошного характера, при этом для России ситуация не ухудшится, сказал в эфире НСН Евгений Норин.
Если НАТО возглавит экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, не стоит ожидать погружения Альянса в огонь и кровь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
По данным газеты Telegraph, правящая в Британии Консервативная партия поддержала кандидатуру Джонгсона на пост генсека НАТО, который нынешний глава военного альянса Йенс Столтенберг покинет пост сентябре.
«С одной стороны, я бы сейчас не пугался, а с другой – не возлагал бы никаких надежд на то, что какая-то персоналия лично что-то радикально изменит в их политике. Генсек НАТО – это не человек, который может объявить войну или принять какие-то решения в обход национальных структур. НАТО - это в любом случае союз государств и их национальных армий Джонсон на посту генсека НАТО, если он им станет, в чем я не уверен, не ухудшит ситуацию. При этом он может создать сложности Альянсу в силу своего взбалмошного характера. Примирения не будет, но хуже не будет точно. Там нет людей, с кем имеет смысл договариваться о разрядке напряженности, но с другой стороны, там нет маньяков, которые хотят погрузить себя в огонь и кровь», - сказал Норин.
При этом он усомнился, что Дожнсон станет «последнем генсеком» НАТО, и предрек альянсу ренессанс, а не распад.
«Нет, вряд ли это будет последний генсек. Сейчас НАТО получило второе дыхание, мощный заряд допинга и в ближайшее время, скорее всего, будет переживать ренессанс. НАТО не станет враждебнее России, потому что оно уже такое по определению. Но надо понимать, что там у нас нет друзей в любом случае. Эта структура будет в любом случае враждебной к России, потому что мы сейчас единственное оправдание ее существования. В силу того, что распался Советский Союз, смысл альянса стал неочевидным. Чтобы бомбить Югославию, не нужен настолько мощный альянс как НАТО. Сейчас идет спецоперация и ключевая задача НАТО – противостояние России», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН предположил, что Швеция и Финляндия станут «дойными коровами» для НАТО.
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