«Войну объявить не сможет»: Джонсон не сделает НАТО более «кровавым»

Если НАТО возглавит экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, не стоит ожидать погружения Альянса в огонь и кровь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

По данным газеты Telegraph, правящая в Британии Консервативная партия поддержала кандидатуру Джонгсона на пост генсека НАТО, который нынешний глава военного альянса Йенс Столтенберг покинет пост сентябре.