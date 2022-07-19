Лиз Трасс стала фаворитом букмекеров в премьерской гонке
Букмекеры назвали главу МИД Великобритании Лиз Трасс главным претендентом на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Компания Ladbrokes готова заплатить 11 фунтов за каждые 10, поставленные на Трасс.
На данный момент борьбу за пост премьера, освободившийся после отставки Бориса Джонсона, продолжают три кандидата.
Это экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и Лиз Трасс. При этом ранее букмекеры называли фаворитом Мордонт.
В феврале Трасс «прославилась» тем, что, отвечая на вопрос главы МИД РФ Сергея Лаврова о Ростовской и Воронежской области, сказала, что Лондон «никогда не признает суверенитета России над этими регионами».
Как пояснили позже в британском посольстве в Москве, Трасс «показалось, что Лавров говорит о части Украины».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ту ситуацию «позором Трасс», а самого министра «дурно образованной женщиной».
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