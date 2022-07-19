Лиз Трасс стала фаворитом букмекеров в премьерской гонке

На данный момент борьбу за пост премьера, освободившийся после отставки Бориса Джонсона, продолжают три кандидата.

Это экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и Лиз Трасс. При этом ранее букмекеры называли фаворитом Мордонт.

В феврале Трасс «прославилась» тем, что, отвечая на вопрос главы МИД РФ Сергея Лаврова о Ростовской и Воронежской области, сказала, что Лондон «никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Как пояснили позже в британском посольстве в Москве, Трасс «показалось, что Лавров говорит о части Украины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ту ситуацию «позором Трасс», а самого министра «дурно образованной женщиной».

