СМИ: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО

По данным издания, Джонсона давно рассматривают на роль главы Североатлантического альянса, одна из причин этого — недоверие США к европейским деятелям, которые начинают выступать с предложениями о создании новой армии Евросоюза.

Однако не все поддерживают кандидатуру британского политика, пишет «Свободная пресса». По словам экс-главы британской армии лорда Ричарда Данната, занять пост генсека НАТО Джонсону может помешать его характер: «отсутствие честности, отсутствие доверия».

«Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — позор нации», — добавил Даннат.

