СМИ: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО
Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет The Telegraph.
Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост в сентябре следующего года, отмечает Ura.ru.
«Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится», — отмечает The Telegraph.
По данным издания, Джонсона давно рассматривают на роль главы Североатлантического альянса, одна из причин этого — недоверие США к европейским деятелям, которые начинают выступать с предложениями о создании новой армии Евросоюза.
Однако не все поддерживают кандидатуру британского политика, пишет «Свободная пресса». По словам экс-главы британской армии лорда Ричарда Данната, занять пост генсека НАТО Джонсону может помешать его характер: «отсутствие честности, отсутствие доверия».
«Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — позор нации», — добавил Даннат.
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