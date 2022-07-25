СМИ: Джонсон подтвердил намерение вернуться на пост лидера Консервативной партии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил намерение вернуться на должность лидера Консервативной партии. Об этом сообщают британские СМИ.
7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. Сутками ранее в Британии ушли в отставку 36 сотрудников правительства.
Между тем, ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что объявивший о своей отставке британский премьер Борис Джонсон задумался над полным уходом из политики.
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