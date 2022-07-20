Джонсон попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор 2»
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с депутатами Палаты общин, сообщает ТАСС.
В своём заключительном слове политик заявил, что его миссия «по большей части выполнена». Также он поблагодарил своих соратников и оппонентов, а в финале произнёс фразу из фильма «Терминатор 2».
«Хотел бы поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, моих друзей и коллег, моего уважаемого оппонента, всех присутствующих и... Hasta la vista, baby», - сказал Джонсон.
Фраза «Hasta la vista, baby» переводится, как «До встречи, детка». В культовом фильме Джеймса Кэмерона её сначала произносит молодой Джон Коннор, которого сыграл Эдвард Фёрлонг, а затем терминатор Т-800 в исполнении Арнольда Шварцнегера.
Ранее глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что по итогам голосования борьбу за пост премьер-министра Великобританиипродолжат экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Лисин: Металлургический экспорт стал «почти бессмысленным»
- Джонсон попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор 2»
- Москвичам составили пошаговую инструкцию по усыновлению детей
- Власти: 11 сотрудников Запорожской АЭС ранены из-за атаки беспилотников ВСУ
- Шеф Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
- Трасс и Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании
- Путин обвинил Канаду в нежелании возвращать турбину для «Северного потока»
- СМИ: Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России
- «Бред». Путин прокомментировал призывы западных лидеров экономить воду и электричество
- Белгородский губернатор заявил о погибшем в результате обстрела со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru