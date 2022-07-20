Джонсон попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор 2»

В своём заключительном слове политик заявил, что его миссия «по большей части выполнена». Также он поблагодарил своих соратников и оппонентов, а в финале произнёс фразу из фильма «Терминатор 2».

«Хотел бы поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, моих друзей и коллег, моего уважаемого оппонента, всех присутствующих и... Hasta la vista, baby», - сказал Джонсон.

Фраза «Hasta la vista, baby» переводится, как «До встречи, детка». В культовом фильме Джеймса Кэмерона её сначала произносит молодой Джон Коннор, которого сыграл Эдвард Фёрлонг, а затем терминатор Т-800 в исполнении Арнольда Шварцнегера.



Ранее глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что по итогам голосования борьбу за пост премьер-министра Великобританиипродолжат экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

