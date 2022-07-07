Джонсон и Зеленский провели переговоры

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба британского правительства.

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В сообщении говорится, что он подтвердил «неизменную поддержку Украины со стороны Соединённого Королевства», пока это будет необходимо.

По словам Джонсона, он намерен продолжить работу с партнёрами по «разблокированию» поставок украинского зерна.

Зеленский, в свою очередь, назвал Джонсона «героем» и выразил ему благодарность за его решительные действия по российско-украинскому конфликту на Украине.

Ранее Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии, однако продолжит возглавлять правительство до назначения нового премьера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийБорис Джонсон
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