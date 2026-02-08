В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет

Современная медицина не готова обеспечить человеку продолжительность жизни до 120 лет, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет

«Реальная медицина, реальное человеческое общество не готово и не способно…», — заявил директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидура. При этом ученый отметил, что в науке есть наработки по увеличению продолжительности жизни определенных биологических объектов.

Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что за 20-ый век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж - 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Антон Денисов / РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаДолгожительРАН

Горячие новости

Все новости

партнеры