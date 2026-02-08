В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет
Современная медицина не готова обеспечить человеку продолжительность жизни до 120 лет, сообщает РИА Новости.
«Реальная медицина, реальное человеческое общество не готово и не способно…», — заявил директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидура. При этом ученый отметил, что в науке есть наработки по увеличению продолжительности жизни определенных биологических объектов.
Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что за 20-ый век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж - 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В современном русском языке насчитали около полумиллиона слов
- В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет
- Финский аэропорт оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия российских туристов
- SpaceX вывела на орбиту группу из 25 спутников Starlink
- Ефремов впервые выйдет на сцену после колонии в марте
- Стоимость ремонта квартир в 2026 году увеличилась на 10%
- Под Брянском найдено тело провалившегося под лед ребенка
- SpaceX отложила миссию на Марс ради Луны
- Пекин отказался от переговоров с США и РФ об ограничении ядерных вооружений
- Сборная Италии возглавила медальный зачет по итогам первого дня ОИ-2026
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru