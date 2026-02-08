В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет

«Реальная медицина, реальное человеческое общество не готово и не способно…», — заявил директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидура. При этом ученый отметил, что в науке есть наработки по увеличению продолжительности жизни определенных биологических объектов.

Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что за 20-ый век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж - 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

