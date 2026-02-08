Финский аэропорт оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия российских туристов
8 февраля 202607:27
В Финляндии аэропорт города Лаппеенранта находится под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на работника авиагавани.
По его словам, до конца текущего года аэропорт ожидает вылет и посадку всего четырех рейсов. Это чартер на Родос 23 мая с возвращением 30 мая, и чартер на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября.
Ранее стало известно, что диспетчерская вышка, закрытая ещё в конце октября 2025 года, не возобновит работу как минимум до окончания суток 28 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
