SpaceX вывела на орбиту группу из 25 спутников Starlink

Компания американского миллиардера SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9.

Маск ответил на благодарность Киева за взаимодействие по Starlink

В ходе него на орбиту была выведена очередная группировка спутников Starlink. Она состояла из 25 аппаратов. Запуск был произведен с космодрома в Калифорнии.

Компания показала в соцсети X кадры пуска ракеты с космодрома, а также полет аппарата в космическом пространстве.

Ранее в Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/starlink
ТЕГИ:КосмосСпутникиSpacex

Горячие новости

Все новости

партнеры