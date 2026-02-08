SpaceX вывела на орбиту группу из 25 спутников Starlink
8 февраля 202607:01
Компания американского миллиардера SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9.
В ходе него на орбиту была выведена очередная группировка спутников Starlink. Она состояла из 25 аппаратов. Запуск был произведен с космодрома в Калифорнии.
Компания показала в соцсети X кадры пуска ракеты с космодрома, а также полет аппарата в космическом пространстве.
Ранее в Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
