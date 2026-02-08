Минобороны: За ночь ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 22 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева

В ведомстве уточнили, что 11 украинских дронов были сбиты над Брянским регионом и шесть — над Черным морем. Отмечается, что еще четыре БПЛА удалось уничтожить над Калужской областью, один — над Курской.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ во время рабочей поездки.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
