В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева

В ЦОС ФСБ России подтвердили информацию о задержании в Дубае исполнителя покушения на российского генерала Владимира Алексеева и передаче злоумышленника в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что непосредственным исполнителем преступления является гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его и задержали в ОАЭ.

Кроме того, уже известно, что его пособниками оказались Виктор Васин и 54-летняя Зинаида Серебрицкая, которой удалось бежать на Украину. 66-летний мужчина же был задержан в Москве, сообщили в МВД и ФСБ.