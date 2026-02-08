В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева
В ЦОС ФСБ России подтвердили информацию о задержании в Дубае исполнителя покушения на российского генерала Владимира Алексеева и передаче злоумышленника в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что непосредственным исполнителем преступления является гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его и задержали в ОАЭ.
Кроме того, уже известно, что его пособниками оказались Виктор Васин и 54-летняя Зинаида Серебрицкая, которой удалось бежать на Украину. 66-летний мужчина же был задержан в Москве, сообщили в МВД и ФСБ.
Днем ранее СМИ писали, что предполагаемый преступник был задержан после того, как покинул территорию России. Об этом также рассказал бывший народный депутат Украины, политик Олег Царев. Отмечается, что розыск организаторов преступления продолжается.
Покушение на генерала Минобороны России Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Киллер поджидал его на лестничной площадке, после чего несколько раз выстрелил ему в спину. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.
Алексеева доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации, однако позже, после комы, пришел в сознание. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 апреля новорожденных начнут проверять на новые наследственные заболевания
- Умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэд Арнольд
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ
- В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева
- В РФ хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
- УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
- Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ
- Ростех заявил, что танки у РФ не закончатся, несмотря на заявления врага
- В современном русском языке насчитали около полумиллиона слов
- В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru