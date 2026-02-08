В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева

В ЦОС ФСБ России подтвердили информацию о задержании в Дубае исполнителя покушения на российского генерала Владимира Алексеева и передаче злоумышленника в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что непосредственным исполнителем преступления является гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его и задержали в ОАЭ.

Кроме того, уже известно, что его пособниками оказались Виктор Васин и 54-летняя Зинаида Серебрицкая, которой удалось бежать на Украину. 66-летний мужчина же был задержан в Москве, сообщили в МВД и ФСБ.

Генерал Алексеев пришел в сознание после покушения, подозреваемых задержали

Днем ранее СМИ писали, что предполагаемый преступник был задержан после того, как покинул территорию России. Об этом также рассказал бывший народный депутат Украины, политик Олег Царев. Отмечается, что розыск организаторов преступления продолжается.

Покушение на генерала Минобороны России Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Киллер поджидал его на лестничной площадке, после чего несколько раз выстрелил ему в спину. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

Алексеева доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации, однако позже, после комы, пришел в сознание. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Минобороны России
