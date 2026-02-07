На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА разгорелся пожар

Пожар произошел на одном из предприятий в Тверской области из-за отражения атаки БПЛА. Об этом заявил врио губернатора региона Виталий Королев, сообщает правительство области на платформе Мах.

«Ночью 7 февраля в результате... произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», - указал Королев.

Сведений о пострадавших нет. Врио губернатора дал поручения по дальнейшему мониторингу обстановки.

Ранее в Курской области из-за падения дрона начался пожар в двух хозпостройках и бане.

