УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max

Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, это произойдет с 1 сентября 2026 года. По его словам, кабмин РФ внесл изменения в правила управления многоквартирными домами. Речь идет о дополнительном канале связи. При этом сохранятся личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия.

Инициатива позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы. Это повысит прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений жильцов.

Жильцов не могут обязать создавать домовой чат в MAX, но такое распоряжение поступило к региональным чиновникам для обеспечения безопасности, заявила НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

