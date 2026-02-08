Ростех заявил, что танки у РФ не закончатся, несмотря на заявления врага

Танки в России не закончатся, несмотря на заявления противника, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

Российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв»

По его словам, в зоне проведения специальной военной операции растет присутствие новой и модернизированной боевой техники. Отмечается, что концерн «Уралвагонзавод» нарастил выпуск танков в разы. Техника постоянно дорабатывается и улучшается с учетом реального боевого опыта. Эксперты выстроили систему эвакуации и ремонта, что позволяет танкам быстро возвращаются в строй.

Ранее стало известно, что умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Российская АрмияВооружениеТанки

