«ОТ ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ»: ПУТИН СДЕРЖАЛ СЛОВО

29 января президент США сообщил, что лично попросил Владимира Путина на фоне холодов в течение недели не обстреливать энергообъекты Киева и других украинских городов, «и он согласился». Вечером 3 февраля Трамп подтвердил, что Путин выполнил обещание.

«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на что угодно, потому что там очень-очень холодно», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, Путин «сдержал свое слово на этот счет». При этом президент США уточнил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья» (с 25 января по 1 февраля - прим. НСН).

30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва согласилась на «энергетическое перемирие» для создания «благоприятных условий для проведения переговоров». Песков не уточнил сроки начала и завершения перемирия, однако 2 февраля напомнил, что «речь шла о первом февраля».

В сводке за 3 февраля Минобороны РФ сообщило о «массированном ударе» высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики».

Украинские СМИ на этом фоне сообщили о ночных ударах по Киеву, Харькову, Днепру, Запорожью, Одесской области и некоторым другим регионам. Мэр Киева Виталий Кличко писал, что более тысячи домов остались без тепла, город обогревается генераторами. Газета «Ведомости» напомнила, что в январе 75% территории украинской столицы осталось без электроснабжения.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине.

«Я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жесткий конфликт, который бы никогда не начался, если бы президент (Трамп – прим. НСН) по-прежнему находился у власти», - отметила она 3 февраля.