«Дыханье тьмы!»: Путин сдержал слово об «энергоперемирии», Киев ударил по Белгороду
Россия соблюдала энергоперемирие «с воскресенья по воскресенье», сказал Дональд Трамп, «в ответ» Белгород получил ракетный удар во время концерта Валерия Кипелова.
Глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал слово о недельном энергетическом перемирии с Украиной. На этом фоне в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по объектом ВПК Украины, а Киев вечером 3 февраля атаковал Белгород, где в это время выступал рок-музыкант Валерий Кипелов.
«ОТ ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ»: ПУТИН СДЕРЖАЛ СЛОВО
29 января президент США сообщил, что лично попросил Владимира Путина на фоне холодов в течение недели не обстреливать энергообъекты Киева и других украинских городов, «и он согласился». Вечером 3 февраля Трамп подтвердил, что Путин выполнил обещание.
«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на что угодно, потому что там очень-очень холодно», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, Путин «сдержал свое слово на этот счет». При этом президент США уточнил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья» (с 25 января по 1 февраля - прим. НСН).
30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва согласилась на «энергетическое перемирие» для создания «благоприятных условий для проведения переговоров». Песков не уточнил сроки начала и завершения перемирия, однако 2 февраля напомнил, что «речь шла о первом февраля».
В сводке за 3 февраля Минобороны РФ сообщило о «массированном ударе» высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики».
Украинские СМИ на этом фоне сообщили о ночных ударах по Киеву, Харькову, Днепру, Запорожью, Одесской области и некоторым другим регионам. Мэр Киева Виталий Кличко писал, что более тысячи домов остались без тепла, город обогревается генераторами. Газета «Ведомости» напомнила, что в январе 75% территории украинской столицы осталось без электроснабжения.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине.
«Я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жесткий конфликт, который бы никогда не начался, если бы президент (Трамп – прим. НСН) по-прежнему находился у власти», - отметила она 3 февраля.
«ДЫХАНЬЕ ТЬМЫ»: УДАР ПО БЕЛГОРОДУ
Российский удар по Украине стал ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Однако, Киев это не убедило. Вечером 3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. При этом за сутки со 2 февраля по 7 утра 3 февраля над этим российским регионом были сбиты более 60 беспилотников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил вчера вечером о «серьезных повреждениях на инфраструктурном объекте». Ночью в Белгороде несколько раз объявлялась ракетная опасность, утром губернатор сообщил, что аварийные бригады тепловиков, энергетиков, водоканала работали всю ночь. Работу части школ и детсадов ряда округов перевели на дистанционный формат.
При этом, по данным Telegram-каналов, 3 февраля вечером в Белгороде случился блэкаут. Mash писал, что в большей части Белгорода и нескольких округах отключилось электричество. Кроме того, проблемы со светом начались во время обстрелов в Старом Осколе.
Во время атаки в Белгороде выступала группа «Кипелов», созданная легендарным экс-участников группы «Ария» Валерием Кипеловым. Прямо во время выступления отключился свет, в этот момент Кипелов исполнял песню «Дыханье тьмы» со словами: «Дыханье тьмы ближе и ближе».
После отключения электричества концерт продолжился в акустическом формате. Легендарный металлист вместе с залом, в частности, исполнили песню «Беспечный ангел» со словами: «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь». Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
