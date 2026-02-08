В современном русском языке насчитали около полумиллиона слов
8 февраля 202608:30
Современный русский язык насчитывает около полумиллиона слов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павла Катышева.
По его словам, к такой итоговой приблизительной оценке пришли, произведя все подсчеты. Профессор указал, что количество слов оценивалось на основе данных различных словарей и справочников.
Ранее в Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
