Губернатор заявил о серьёзных повреждениях в Белгороде после атаки
6 февраля 202604:01
Белгород подвергся обстрелу, сообщают «Известия» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, это произошло в ночь на 6 февраля. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения. «Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения по дальнейшей последовательности действий», — заяви губернатор.
Ранее в Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
