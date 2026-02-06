Губернатор заявил о серьёзных повреждениях в Белгороде после атаки

Белгород подвергся обстрелу, сообщают «Известия» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

Губернатор Гладков рассказал, как застрял в лифте из-за отключения электричества

По его словам, это произошло в ночь на 6 февраля. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения. «Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения по дальнейшей последовательности действий», — заяви губернатор.

Ранее в Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
