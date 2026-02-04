Губернатор Гладков рассказал, как застрял в лифте из-за отключения электричества
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оказался среди людей, застрявших в лифтах во время массового отключения электричества в Белгороде. Об этом он рассказал в эфире программы «10 вопросов губернатору».
По словам главы региона, он был одним из 77 человек, которые не смогли выйти из лифтов из-за сбоя электроснабжения. В момент происшествия Гладков направлялся на совещание и ожидал прибытия аварийной бригады.
Губернатор отметил, что спасательные службы сработали оперативно и действовали по заранее отработанному алгоритму. В результате его освободили без задержек, и на совещание он прибыл вовремя.
Накануне объект энергетической инфраструктуры в регионе получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии, воды и тепла в Белгороде. По данным властей, вечером в 23:00 в остановившихся лифтах находились 82 человека. К полуночи аварийным бригадам удалось освободить 77 из них, передает «Радиоточка НСН».
