Губернатор Гладков рассказал, как застрял в лифте из-за отключения электричества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оказался среди людей, застрявших в лифтах во время массового отключения электричества в Белгороде. Об этом он рассказал в эфире программы «10 вопросов губернатору».

По словам главы региона, он был одним из 77 человек, которые не смогли выйти из лифтов из-за сбоя электроснабжения. В момент происшествия Гладков направлялся на совещание и ожидал прибытия аварийной бригады.