«Вторжение НАТО?»: Украина анонсировала создание «безопасной зоны» в Курской области

При этом, по данным СМИ, другие виды вооружения от США и партнеров Украина активно применяет в Курской области.

Так, Вооруженные силы Украины использовали авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition американского производства для ударов по Курской области, сообщает издание Forbes.

Журналисты провели анализ видеороликов, на которых, как предполагается, украинские истребители Су-27 наносят удары по району приграничного Теткино. Военно-воздушные силы России, в свою очередь, наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ

Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, солдаты ВСУ в начале вторжения в Курскую область колоннами из 10-15 единиц техники заходили в Мартыновку. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — заявил Алаудинов.

Также Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области.

Большинство жителей приграничных районов Курской области было эвакуировано в безопасные зоны. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС. В заявлении сообщается, что за последние сутки в безопасные районы было эвакуировано более 300 человек.

Главной целью нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область было отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, этой цели украинская армия добиться не смогла.

«В настоящее время украинские боевики... получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил РФ», - заключила она.

Одной из целей наступления ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС в Курчатове к 11 августа, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. После этого Киев, по его словам, планировал выйти на переговоры с РФ и предъявить ультиматум, но ВСУ в итоге задачу не выполнили и потеряли большую часть задействованной военной техники.

В течение месяца российские силы окончательно выбьют ВСУ из Курской области, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.