«Вторжение НАТО?»: Украина анонсировала создание «безопасной зоны» в Курской области
ВСУ пророчат «провал» в рамках «операции» в Курской области, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, выбить Киев с российской территории обещают за месяц.
ВСУ пророчат «провал» в рамках «операции» в Курской области, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Украина продолжает делать громкие заявления, на этот раз Киев обещает создать «зону безопасности» в Курской области.
О деталях этих планов сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она также отметила, что украинские власти в рассматривают открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в Курской области.
ЦЕЛИ ЗЕЛЕНСКОГО
Глава Украины Владимир Зеленский все чаще сообщает о ситуации в Курской области в своих заявлениях. По его словам, ВСУ якобы пытаются достичь стратегических целей операцией в Курской области. Он добавил, что ситуация на фронте обсуждалась в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Еще одной важной задачей Зеленский назвал получение разрешения от Запада наносить удары по российским территориям дальнобойным оружием. На данный момент Великобритания и США не одобряют подобные провокации со стороны Киева, Зеленский не теряет надежды.
При этом, по данным СМИ, другие виды вооружения от США и партнеров Украина активно применяет в Курской области.
Так, Вооруженные силы Украины использовали авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition американского производства для ударов по Курской области, сообщает издание Forbes.
Журналисты провели анализ видеороликов, на которых, как предполагается, украинские истребители Су-27 наносят удары по району приграничного Теткино. Военно-воздушные силы России, в свою очередь, наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.
БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ
Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, солдаты ВСУ в начале вторжения в Курскую область колоннами из 10-15 единиц техники заходили в Мартыновку. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — заявил Алаудинов.
Также Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области.
Большинство жителей приграничных районов Курской области было эвакуировано в безопасные зоны. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС. В заявлении сообщается, что за последние сутки в безопасные районы было эвакуировано более 300 человек.
Главной целью нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область было отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, этой цели украинская армия добиться не смогла.
«В настоящее время украинские боевики... получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил РФ», - заключила она.
Одной из целей наступления ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС в Курчатове к 11 августа, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. После этого Киев, по его словам, планировал выйти на переговоры с РФ и предъявить ультиматум, но ВСУ в итоге задачу не выполнили и потеряли большую часть задействованной военной техники.
В течение месяца российские силы окончательно выбьют ВСУ из Курской области, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
«Точное время указать сложно, сколько нам потребуется, чтобы выбить ВСУ с нашей территории. Я думаю, что в течение месяца-полтора вопрос будет решен. У нас достаточно сил и средств, просто сейчас нужно организоваться. Во-первых, стабилизировать обстановку, чтобы движения не было вглубь Курской области, во-вторых, отсечь наступательные действия в целом. Сил хватит, чтобы нанести поражение, окружить группировки, которые там останутся. Никакого движения ВСУ вперед больше не будет, это был временный успех, если можно это считать успехом. Мы просто не ожидали, что они пойдут на мирных жителей», - объяснил он.
Стаськов заявил, что перспектив у ВСУ на российской территории нет, поэтому Киев вряд ли отправит туда новые резервы.
«У ВСУ могут быть резервы, которые они могли бы использовать, но вряд ли они будут их использовать, потому что у них и так большие потери. Они будут понимать это и отходить. Перспективы там у них нет. Президент наш принял решение, что никаких разговоров, будем уничтожать. Сейчас точно не договорятся, они сами бросили переговоры», - подытожил собеседник НСН.
Ранее экс-разведчик США, бывший инспектор ООН Скотт Риттер на фоне ситуации в Курской области обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Что происходит в Курске? НАТО вторглась в Россию... Силы [которые находятся в Курской области] были организованы НАТО», — подчеркнул Риттер.
По мнению бывшего разведчика, российские военные учатся на ситуации под Курском и в дальнейшем используют этот урок.
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