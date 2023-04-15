«Глубинное государство» против «честного боя»? Пригожин спрогнозировал ход СВО

«Статья называется «Только честный бой, и никакого договорняка», — вот, что главное. Плюс «глубинное государство», которое может помешать честному бою. Вот основа статьи», – пояснил он в субботу, 15 апреля в Telegram-канале.

«Перемолоть» ВСУ

В публикации Пригожин объясняет долгие бои России за Артемовск, где «мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры».

Кстати, ряд военных экспертов предрекают Украине разгром в предстоящем наступлении. Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка».

«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.