«Глубинное государство» против «честного боя»? Пригожин спрогнозировал ход СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал программную статью, в которой назвал возможную причину заключения «договорняка» с Украиной.
Российский бизнесмен Евгений Пригожин назвал главные мысли своего программного материала об окончании специальной военной операции (СВО), появившегося в Сети. Пресс-служба опубликовала статью в Telegram-канале накануне.
«Статья называется «Только честный бой, и никакого договорняка», — вот, что главное. Плюс «глубинное государство», которое может помешать честному бою. Вот основа статьи», – пояснил он в субботу, 15 апреля в Telegram-канале.
«Перемолоть» ВСУ
В публикации Пригожин объясняет долгие бои России за Артемовск, где «мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры».
Кстати, ряд военных экспертов предрекают Украине разгром в предстоящем наступлении. Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка».
«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.
В свою очередь, экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН отмечал, что если ВСУ и начнут наступление, то смогут нанести лишь один удар на одном направлении. По его словам, у Киева нет сил и средств, чтобы вести наступление на всем фронте.
«Бесконечно топтаться на месте и бездействовать – это смерти подобно. Говорить о своих планах, о готовящемся контрнаступлении – это не по-военному. Это шум, запугивание, желание воздействовать на другую сторону. Те силы, которые они скопили, будут достаточными только для какой-то одной операции на одном направлении, чтобы нанести главный удар. Где-то они могут нанести отвлекающий удар. Но сил недостаточно для выигрыша. У них нет средств, чтобы наносить удар на всем фронте в тысячу километров», - объяснил Болдырев.
Кроме того, Пригожин в своей публикации высказывает свою позицию на слив документов ВСУ и Пентагона в Сеть и перенос контрнаступления ВСУ на лето, на котором настояли стратеги из Вашингтона и Лондона.
«Глубинное государство» vs «глубинный народ»
По мнению Пригожина, «англосаксы» сдерживают наступление ВСУ, чтобы добиться развала России, переубеждения «глубинного государства» и его победы в России.
««Глубинное государство» — это сообщество окологосударственных элит, действующих независимо от политического руководства государства и имеющих тесные связи и собственную повестку. Эти элиты работают на разных хозяев: часть — на существующую власть, часть — на тех, кто уже давно находится в бегах, но, благодаря своим связям, после бегства старшего они остаются на своих местах. Типичный пример "глубинного государства" — это опплевки Ходорковского (в России внесен Минюстом в реестр иноагентов - прим. НСН), Дворковича и так далее», – пишет основатель ЧВК «Вагнер».
Главная проблема «глубинного государства», по мнению Пригожина, в том, что оно «бесконечно сливает информацию и готово встать на сторону любого союзника или врага ради собственных интересов». Основатель ЧВК считает, что многие из тех, кто вчера высказывался в поддержку спецоперации, сегодня начал в ней сомневаться или оказался противником.
«Так как бюрократия в России сегодня находится на запредельном уровне, то в рамках "законной бюрократии" можно уничтожать любые решения высшего руководства, направленные на победу. Это и есть внутренние враги», – предупредил глава «музыкантов».
Понятие «внутреннего государства» – явный антоним понятию «глубинного народа», о котором в своей статье «Долгое государство Путина» писал бывший помощник президента России Владислав Сурков в 2019 году.
Тогда генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в эфире НСН назвал введенное помощником президента понятие «глубинного народа», на который опирается Путин и чью волю транслирует, наиболее важным.
«Твердость путинской госсистемы заключается в том, что она опирается на мощнейший фундамент — это так называемый «глубинный народ». Есть общество, которое кипит в соцсетях, ходит на митинги (либеральные, коммунистические и другие), но большинство народа сидит дома и обсуждает политику за столом. Это и есть «глубинный народ», который и определяет характер российской государственности. Его даже социологи не могут понять. Гениальность Путина в том, что он зафиксировал каркас российской государственности на ценностях вот этого большого, «глубинного народа», который составляет десятки миллионов человек. Этот народ является очень мощным, его сила заключается еще и в том, что он уверен, что живет правильно. Почему? Потому что он всегда и всех побеждал: именно этот народ победил и Гитлера, и Наполеона. Путин находится на постоянной прямой связи с этим «глубинным народом», черпает в нем силу, и его ценности и настроения превращает в государственную политику», — заявил Сергей Марков.
«Бери шинель, пошли домой!»
Пригожин первым из соратников президента России Владимира Путина заявил, что наступил идеальный момент, чтобы «объявить об окончании СВО».
«Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», - считает Пригожин.
По его мнению также российские военные, уничтожив большое число противника со стороны Украины, могут сами перед собой отчитаться о выполнении поставленных задач.
«Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу», - отмечает основатель ЧВК «Вагнер».
Он также обратил внимание на то, что Украина перестала быть частью прежней России, превратившись в «абсолютно национально-ориентированное государство».
По мнению основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, Украина в ближайшее время попробует наступать. России в этом случае станет только лучше — не будет договорняков, заявил он публикации.
По словам Пригожина, украинская сторона готова к наступлению, российская - отразить удар.
«Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала Сильнейшим Государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны», - подчеркнул основатель ЧВК.
В случае поражения России в ходе СВО и заключения разного рода договоренностей Пригожин прогнозирует возникновение упаднических настроений в российском обществе, укрепление «глубинного государства» и либерализацию элит. Это приведет к тому, что Россия будет вынуждена вернуть Украине территории, которые на Западе считают «оккупированными».
«Россия не может принять никакого договорняка, только честный бой. И если из этого боя мы выйдем потрепанными — в этом нет ничего страшного. Укрепрайоны России не дают возможности проникнуть в ее глубину. А российский народ никогда не ломался и не сломается. Поэтому - Только Честный Бой! И чем быстрее он начнется, тем лучше», – заявляет он.
Пригожин уверен, что итогом СВО должна стать победа только одной из сторон.
«И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России», - сказал он.
Ранее член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН заявлял, что большинство украинских бойцов видят, что «все уже проиграно».
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