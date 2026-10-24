СМИ: Volkswagen планирует сократить еще 12 тыс. рабочих мест к 2030 году

В компании рассчитывают провести реструктуризацию без принудительных увольнений, сделав акцент на социально приемлемых механизмах. В частности, сотрудникам предлагают перейти в специальные переходные структуры — они действуют при государственной поддержке и помогают работникам пройти переобучение и найти новое место работы.

Однако профсоюз IG Metall резко критикует такой подход и грозит начать забастовки сразу после Нового года. Последние переговоры между сторонами не принесли результатов: компромисс так и не был найден. Volkswagen, ссылаясь на непростую финансовую ситуацию, настаивает на снижении затрат на фонд оплаты труда, тогда как представители профсоюза обвиняют руководство концерна в стремлении увеличить масштабы сокращений вместо того, чтобы выполнять ранее данные обещания по сохранению рабочих мест.

Ранее, в сентябре, стало известно о планах Volkswagen сократить порядка 4,1 тысячи рабочих мест на предприятиях Porsche, входящих в структуру концерна. В компании пояснили, что эти увольнения являются дополнением к уже действующим договорённостям о сокращении численности персонала, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

