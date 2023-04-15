Артемовск как российский резерв. Сражение за Бахмут позволяет измотать ВСУ
В России объясняют значение боев в Артемовске для дальнейших действий ВС РФ в рамках специальной военной операции (СВО).
Штурмовые отряды «Вагнер» продвинулись вперед на донецком направлении и взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска, сообщили в российском Минобороны.
Наиболее тяжелые бои по-прежнему ведутся в Артемовске. О том, что российские силы почти полностью окружили город, ранее сообщил бывший командир роты батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) Евгений Дикий. По его словам, Артемовск находится в кольце «где-то на 4/5».
Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что длительная битва за Артемовск дает российским войскам преимущество.
Предприниматель отметил, что затяжная битва позволит российской армии набраться сил, занять выгодную позицию для обороны, разобраться с проблемами, которые есть внутри. По его словам, тогда российские силы встретят контрнаступление ВСУ во всеоружии.
Пригожин подчеркнул важность взятия Артемовска, так как именно на этом участке происходит переломный момент для армии Украины. Под Артемовском российские силы сдерживают маневры ВСУ, добавил бизнесмен.
Россия истощает резервы ВСУ на Артемовском направлении, чтобы проще вести дальнейшее наступление. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«На Артемовском направлении они бросают в бой уже резервы, и срок их пребывания там исчисляется уже не сутками, а часами. Для нас это выгодно. Чем больше мы будем перемалывать врага, находясь в обороне, тем проще нам потом будет наступать», - сказал Липовой.
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали желание президента Украины Владимира Зеленского удержать Артемовск (Бахмут), сообщает РИА Новости. Они отметили, что из-за этого погибли тысячи молодых бойцов ВСУ.
Читатели газеты призвали Зеленского начать переговоры с Россией. В случае несогласия его нужно отправить в тюрьму в Восточной Сибири, считают пользователи.
Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ отступают и разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления войск РФ, сообщили в российском Минобороны в субботу, 15 апреля.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 445 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+8 731 / сут.
- Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
- Пасхальный концерт Филиппа Киркорова в Петербурге перенесли
- Артемовск как российский резерв. Сражение за Бахмут позволяет измотать ВСУ
- Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
- СМИ: армия Судана нанесла авиаудары по штабу спецназа в Хартуме
- Посольство России осудило призыв Молдавии к спецтрибуналу над ВС РФ
- Минобороны РФ сообщило об отступлении ВСУ в Артемовске
- Минобороны РФ: отряды «Вагнер» взяли под контроль два квартала Артемовска
- «Я вас умоляю»! В России и США смеются над наступательными планами Украины на Крым
- СМИ: силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru